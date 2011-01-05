За жилье на вторичном рынке покупатели переплачивают минимум 100-200 долл. за кв. м – эксперт

Генеральный директор винницкого строительного концерна «Подолье» Тимофей ГИРЕНКО считает, что покупая жилье на вторичном рынке, граждане переплачивают минимум 100-200 долл. США за кв. м.

Об этом он заявил в комментарии корреспонденту УНИАН.

По словам Т.ГИРЕНКО, эксперт не видит смысла в переплате за старое жилье, которое не может быть лучше нового, а также прогнозирует выравнивание цен на первичном и вторичном рынках жилья. «Я думаю, что со временем произойдет выравнивание цен на первичном и вторичном рынках жилья, где пока что ценовой показатель не на стороне нового жилья», - сказал он.

Справка УНИАН. Концерн "Подолье" создан в декабре 2004 года на базе винницкого предприятия "СМУ-3". В состав концерна входят 17 организаций, среди которых 4 завода железобетонных конструкций, ЖЭК, автотранспортное предприятие и предприятия стройиндустрии. На первичном рынке жилья Винницы концерн предлагает 50% недвижимости.