Строительство на месте снесенного старинного особняка на ул. Сагайдачного запрещено – Бригинец

Строительство нового здания на месте снесенного старинного особняка на ул. Сагайдачного, 1б, в Киеве запрещено Министерством культуры Украины, поскольку эта территория входит в заповедник «Древний Киев».

Об этом говорится в комментарии депутата фракции «Блок Юлии Тимошенко», председателя комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александра БРИГИНЦА.

А.БРИГИНЕЦ отметил, что юридическим прикрытием резонансного разрушения дома по Сагайдачного, 1б, было то, что центральная власть исключила его из списка объектов культурного наследия.

«К сожалению, в Киеве очень часто делают так, что структуры Минкульта лишают памятник защитного статуса, а затем «неожиданно» уничтожают его. Эта технология существует уже многие годы, и, традиционно, разрушение исторических сооружений происходит либо по праздникам, либо ночью, когда общественность спит, или празднует, как это и произошло с домом на Сагайдачного, 1б”, - прокомментировал депутат.

А.БРИГИНЕЦ сообщил, что обратился в Министерство культуры с просьбой предоставить информацию, какие сооружения на протяжении последних лет были лишены соответствующего статуса. Вместе с тем депутат акцентировал внимание на том, что для избежания общественного внимания именно ночью и в праздничные дни были снесены такие памятники, как дом первого Киевского телеграфа – составляющей Киевской крепости, Лаврские ворота, дом первого Киевского водопровода, что возле памятника Магдебургскому праву.

«Существует и другая технология, которую используют в уничтожении исторических зданий – доведение их до разрушения, как это происходит с домом Мурашко. Но дом на Сагайдачного, 1б, был в хорошем состоянии, ведь только в 1996 году провели его реконструкцию”, - подчеркнул председатель комиссии по культуре Киевсовета.

“Строительство нового сооружения на этом месте подпадает под запрещение самого же Минкульта (приказ от 3.02.2010 г.), поскольку эта территория входит в заповедник «Древний Киев», - объяснил А.БРИГИНЕЦ.

По его данным, дом был примером стилистики историзма в застройке Подола начала XX ст. и части ансамбля ул. Сагайдачного, и с 16 мая 1994 (приказ № 10 Комитета охраны и реставрации памятников истории, культуры и исторической среды) до 13 июля 2009 (приказ Министерства культуры и туризма Украины №521/0/16-09) находился на государственном учете как объект культурного наследия по виду «архитектура».

Как сообщили СМИ, в ночь на 30 декабря в Киеве снесли старинный особняк – здание 1909 года на ул. Сагайдачного, 1б.

Впервые градостроительный совет рассмотрел проект административного здания на улице Сагайдачного, 1б, в марте 2007 года. Пятиэтажное офисное здание с подземным паркингом «вписать» в склон предложил архитектор Юрий БОРОДКИН, отмечает одна из столичных газет. Особняк он предлагал оставить, заслонив его массивным офисным зданием. Заказчик – ООО «Ситко-Подол-Киев». Члены Градостроительного совета «завернули проект по таким причинам: совсем не «подольская архитектура» (отвечает стилю двух соседних гостиниц под фуникулером), проектируемое здание закрывает старое, находится очень близко к тоннелю метрополитена. От проектировщиков требовали снизить этажность и не заслонять памятник архитектуры», - отмечала газета.

Через три года проект «таинственным образом вырос до одиннадцати этажей с подземным паркингом на 38 машино-мест. Градостроительное обоснование для проекта написал Виктор ВЕЧЕРСКИЙ, заместитель директора Научно-исследовательского института охраны памятников. Вопрос о том, чтобы было видно трехэтажный домик на Почтовой площади, который находился в государственном реестре памятников с 1994 года, а также входил в историко-культурный заповедник «Древний Киев», уже не поднимался», - сообщила газета.

13 июля прошлого года Украинское общество охраны памятников одобрило его исключение из реестра памятников, а 13 декабря 2009 года Минкультуры окончательно решило судьбу здания, развязав руки для его уничтожения, отмечает издание.