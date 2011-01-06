В Житомире отопление подорожало на 30%, горячая вода - почти на четверть

В Житомире с 1 января отопление подорожало на 30%, горячая вода - почти на четверть.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Житомирском горсовете со ссылкой на соответствующее решение горисполкома, принятое в конце прошлого года.

Уточняется, что за отопление одного квадратного метра жилплощади квартиры в отопительный период жители Житомира должны будут платить 6 гривень 34 копейки вместо прежних 4,78 грн. (а в межотопительный период - абонентскую плату в размере 1 гривня 6 копеек за квадратный метр отапливаемой площади - УНИАН)

Тариф на горячую воду теперь составляет 47 гривень 99 копеек за одного человека в месяц вместо 38 грн. 74 коп.

Справка УНИАН. Теперь с 1 января 2011 года житомиряне также будут платить больше за услуги ЖЭКов. В среднем, за однокомнатную квартиру платить придётся больше на 10 гривень, за двухкомнатную – на 16 гривень, за трёхкомнатную – на 32 гривни.