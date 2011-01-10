В Сумской обл. в 2011-2013 гг. будет реализована Программа строительства доступного жилья

В Сумской области будет реализована региональная Программа строительства доступного жилья: в период с 2011 по 2013 год здесь будут введены в эксплуатацию 253,4 тыс. квадратных метров жилья для социально незащищенных семей.

Как передает корреспондент УНИАН, по информации пресс-службы облсовета, этот вопрос был рассмотрен на заседании комиссии по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной политики совета.

По словам председателя комиссии Александра КОНОВАЛОВА, в области теперь достаточно ресурсов для того, чтобы удешевить строительство жилья. В частности, за счет использования строительных материалов местного производства вместо тех, что ввозятся в Сумскую область из других регионов Украины или из-за границы.

«Первым шагом в этом направлении должен стать сбор основной информации и анализ доли импортируемых в область стройматериалов. На основании всех данных можно будет сформировать конкретный план по поддержке местного товаропроизводителя. Причем, это касается не только рынка строительства, но и других отраслей. Важно в этом отношении не переступить черту и не перейти к ручному регулированию рыночных отношений, что может сыграть на вред конкурентоспособности продукции», - отметил А.КОНОВАЛОВ.

На заседании отмечалось, что на начало года в области на квартирном учете состояли 57 тысяч семей, из них 37% - льготники, которые нуждаются в поддержке государства. Объемы строительства жилья для социально незащищенных слоев населения недостаточны и не позволяют последовательно решить проблему обеспечения их жильем. Также наблюдается дефицит качественного и доступного по цене жилья для среднеобеспеченных граждан.

Исправить эту ситуацию, по мнению депутатов облсовета, должно выполнение постановления Кабинета министров Украины «Об утверждении Государственной целевой социально-экономической программы строительства (приобретения) доступного жилья на 2010-2017 годы». Для ее реализации Сумская ОГА разработала соответствующую региональную программу: согласно проекту регионального соглашения между Кабинетом министров и Сумским областным советом, что предусматривает и содействие правительства строительству на Сумщине доступного жилья, в период с 2011 по 2013 годы планируется ввести в эксплуатацию 253,4 тыс. кв. м жилья и улучшить жилищные условия около 3 тысяч социально незащищенных семей.