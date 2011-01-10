Количество получателей жилищных субсидий увеличится вдвое - Минсоцполитики

Согласно прогнозным расчетам, заложенным в бюджет 2011 года, количество получателей субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в текущем году должно удвоиться по сравнению с предыдущим.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики.

В частности, в 2010 году среднемесячное количество получателей субсидий составляло 605 тыс. семей. При этом средний размер ежемесячной субсидии составлял 164,10 грн., или 1969,2 грн. в год.

В 2011 году, по данным Минсоцполитики, количество получателей жилищных субсидий увеличится до 1 млн. 291 тыс. семей, а средний прогнозный размер субсидии составит 228,15 грн. в месяц, или 2737,90 грн. в год.

Как разъяснили в Минсоцполитики, количество в 1 млн. 291 тыс. семей является среднегодовым показателем. В действительности уже сейчас, с учетом внедрения широкого информирования населения об упрощенном порядке предоставления субсидий их получают уже свыше 1,5 млн. семей. Однако летом, когда в платежи не включается плата за отопление помещений, количество семей, нуждающихся в этой помощи государства, снижается, как свидетельствует статистика предыдущих лет, до 200-300 тыс. семей.

Всего в госбюджете на 2011 год на «предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату электроэнергии, природного газа, услуг тепло-, водоснабжения и водоотвода, квартирной платы (содержание домов и сооружений и придомовых территорий), вывоз бытового мусора и жидких нечистот» предусмотрено 7,0 млрд. грн., что на 1,1 млрд. грн. больше, чем в прошлом году.

В ведомстве заверяют, что заложенных ресурсов вполне достаточно для обеспечения нужд социально уязвимых слоев населения в данном виде социальной помощи от государства с учетом прогнозных изменений тарифов на тепло и электроэнергию на протяжении текущего года.

Как напомнили в пресс-службе Минсоцполитики, согласно постановлению Кабинета министров от 14 июля 2010 года, в Украине действует новая упрощенная система предоставления жилищных субсидий. В соответствии с ней, в Украине установлен самый низкий в странах СНГ порог возмещения стоимости послух ЖКХ для населения. Так, семьи, состоящие из пенсионеров или других неработающих граждан, имеют право платить за коммунальные услуги не больше 10% своего месячного дохода (остальное компенсирует государство), семьи работающих граждан - не больше 15% своего месячного дохода.