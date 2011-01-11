Профсоюзы грозят Кабмину судом

Председатель Национального форума профсоюзов Украины Мирослав ЯКИБЧУК заявляет, что профсоюзы обратятся в суд, если правительство попытается повысить коммунальные тарифы.

Об этом М.ЯКИБЧУК сказал в эфире ТВі, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

По его словам, главной проблемой в ситуации с тарифами является непрозрачность действий власти и замалчивание намерений правительства их повысить.

«Мы провели по всей Украине мероприятие: проверяли, как на сегодняшний день выплачиваются субсидии. Правительство отчиталось, что у нас упрощенная система получения субсидий. Но мы увидели практически обратную картину. В сельской местности люди не могут получать субсидии. Идет простая мотивация: у вас есть земля, участок, огород, скот, куры и поэтому вы не можете получить… Бюрократическая волокита приводит к тому, что люди отказываются от возможности ее (субсидию) получить. Отказываются от тупого хождения кабинетами», — сообщил лидер НФПУ.

Комментируя тот факт, что в соседних с Украиной странах тарифы на коммунальные услуги значительно выше, М.ЯКИБЧУК подчеркнул, что увеличивать тарифы можно лишь тогда, когда повышается уровень заработной платы и доходов населения. «Если мы говорим о том, что повышаем тарифы, то мы должны четко сказать, за счет чего люди смогут оплачивать эти тарифы. Те граждане, которые не имеют возможности оплатить, должны четко представлять, откуда они получат субсидии», — сказал он.

М.ЯКИБЧУК также сообщил, что в случае попытки повышения тарифов на энергоносители, профсоюзы будут апеллировать к правительству и будут требовать от Президента ветировать эти решения. «Мы будем вновь подавать в суд, будем апеллировать к правительству… Есть закон, который обязывает правительство дать разъяснения и обосновать принятие тарифов. Если правительство это не примет к сведению, будем обращаться к Президенту, для того, чтобы он «наложил вето» на их принятие до тех пор, пока не будет четко прописана формула, за счет чего будет компенсироваться необеспеченным гражданам Украины поднятие тарифов, и будем ставить вопрос о повышении заработной платы, для того, чтобы можно было их оплатить», — заявил председатель Национального форума профсоюзов Украины.

Как сообщал УНИАН, по подсчетам НФПУ, в 2011 году дополнительные расходы каждого домохозяйства на жилищно-коммунальные платежи - за жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива – могут увеличиться в среднем на 1 тыс. 700 грн. в год.

Расчеты сделаны на основе повышения тарифов на тепловую энергию на 35%, которое в соответствии с решением Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины должно вступить в силу с 1 января 2011 после соответствующего распоряжения местных властей.

С 1 апреля ожидается 50%-е увеличение цены на газ для населения.

Кроме того, по данным НФПУ, с апреля 2011 года правительство рассматривает возможность двукратного повышения цены на электроэнергию для населения, а в дальнейшем на 39% - с августа 2011 года.