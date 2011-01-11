ВР предоставила жертвам нацистских преследований право на бесплатный капремонт квартир

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О жертвах нацистских преследований" относительно капитального ремонта квартир.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного закона проголосовали 338 народных депутатов из 427, зарегистрированных в сессионном зале.

В соответствии со статьей 6-2 Закона Украины «О жертвах нацистских преследований» бывшие малолетние узники концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, признанные инвалидами от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, имеют право на внеочередной бесплатный капитальный ремонт жилых домов и первоочередной текущий ремонт жилых домов и квартир. Суть проблемы заключается в том, что указанным лицам проводится капитальный ремонт только в домах, а те кто проживает в квартире лишены такого права. Им проводится только текущий ремонт квартир. Внесенными изменениями исправляется данная ситуация.