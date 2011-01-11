Эксперты заявляют о необоснованности новых коммунальных тарифов в Киеве

Директор «Института города» Александр СЕРГИЕНКО заявляет, что размеры тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Киеве являются необоснованными, а их структура - абсолютно непрозрачной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.СЕРГИЕНКО сказал сегодня на пресс-конференции. Его поддержал другой участник пресс-конференции - председатель Объединения совладельцев многоквартирных домов "Первый дом" Михаил КАЛЬТАГЕЙСЕР.

По словам А.СЕРГИЕНКО, коммунальные тарифы по всей Украине формируются непрозрачно.

“Говорить о какой-то экономической обоснованности жилищно-коммунальных тарифов, по-моему, нет никакого смысла, потому что это понятие само по себе - это вещь в себе, которую никто не знает, даже те, кто пользуется этим понятиям”, - сказал А.СЕРГИЕНКО.

Он отметил, что в размере тарифа на тепло и горячую воду себестоимость газа составляет, по разным данным, от 53% до 65%, и предприятия теплокомуненерго получают его по единой цене, поэтому логично ожидать, что стоимость единицы тепловой энергии будет отличаться в разных регионах не более чем на 15%-25%.

“Однако в действительности местная власть и Национальная комиссия регулирования электроэнергетики, которая сейчас устанавливает тарифы, имеют широкое пространство для манипуляций цифрами», - отметил эксперт.

По его данным, в Киеве «фактическая себестоимость» одной гигакалории, заявленная властью как «экономически обоснованная», составляет около 231 грн. (без НДС), в Запорожье, Белой Церкви, Тернополе, Харькове, Хмельницком, Черновцах, Чернигове себестоимость одной гигакалории меньше, а самая дешевая в Черкассах – 200 грн. В то же время в Симферополе, Донецке, Кировограде, Луганске, Одессе, Севастополе – себестоимость одной гигакалории составляет более 300 грн., а в Ужгороде – вообще 715 грн. По словам А.СЕРГИЕНКО, разница в себестоимости гигакалории в 1,5 – 3,5 раза “не имеет рационального объяснения”.

Он выразил мнение, что единственной возможной причиной такой разницы может быть включение предприятиями в расчеты тарифов расходов, которые не идут непосредственно на производство тепловой энергии, а они у всех разные.

А.СЕРГИЕНКО также добавил, что в разных регионах очень отличается стоимость отопления одного квадратного метра жилья.

«Таким образом, власть рисует украинцам фантастические цифры, а проконтролировать и оценить корректность установления тарифов невозможно, поскольку они скрываются от общественности, что противоречит нормам закона «О жилищно-коммунальных услугах», который предусматривает «открытость, доступность и прозрачность структуры тарифов для потребителей и общества», – подытожил А.СЕРГИЕНКО.

Говоря о повышении тарифов в Киеве, он отметил, что городская власть установила для каждой котельной, которых более 180, свою стоимость гигакалории, тем не менее, для всех жителей столицы устанавливается одинаковая плата за квадратный метр отапливаемой площади.

“Это же парадокс - каждый вырабатывает свою стоимость тепловой энергии, но для всего населения одинаково”, - отметил А.СЕРГИЕНКО. “У меня нет слов... Вся эта отрасль ценообразования - она соткана из парадоксов”, - добавил он.

Также А.СЕРГИЕНКО раскритиковал систему двойных тарифов в столице. Он обратил внимание на тот факт, что четверть пенсионеров, проживающих в городе, получают пенсии с 20 по 25 число каждого месяца, и таким образом понятно, что они не смогут оплатить коммунальные услуги до 20 числа, поэтому им все время будут рассчитывать эти услуги по большим тарифам.

В свою очередь, М.КАЛЬТАГЕЙСЕР отметил, что новая столичная власть регистрирует в Министерстве юстиции не все свои нормативные акты.

“Новая власть опять продолжает политику ЧЕРНОВЕЦКОГО – не регистрирует все распоряжения в Минюсте. Ведь при регистрации можно обнаружить некоторые ошибки. Эти тарифы обсуждаются в экспертной среде, и снова таки - могут быть умные советы”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, по данным КГГА, с февраля в связи с подорожанием горячей воды и отопления квартирная плата для киевлян повысится в среднем в 1,3 раза.