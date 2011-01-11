КГГА обещает к концу недели убрать с Набережного шоссе все незаконные МАФы

Киевские власти планируют до конца недели убрать с Набережного шоссе все незаконно установленные малые архитектурные формы и конструкции.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

В мэрии отмечают, что на Набережном шоссе пока продолжаются соответствующие работы по ликвидации незаконно размещенных МАФов, самовольно установленных служебных помещений, киосков и других конструкций. В то же время напоминают, что все плавучие рестораны вдоль Набережного шоссе в столице убраны еще в ноябре 2010 года. Их демонтировали по результатам проверки, которую проводила совместная комиссия Министерства транспорта и связи, Киевской прокуратуры и института «Речтранспроект». Специалисты пришли к заключению, что плавучие гостиницы и рестораны, пришвартованные к набережной Днепра, разрушают ее опоры. Более того, ухудшается качество воды и дно реки, куда сливались отходы этих заведений.

Владельцы объектов, которые нарушили правила благоустройства города, получили предписания относительно содержания прилегающей территории, однако они пренебрегли ими, отмечают в КГГА.

«Мы собираем неубранное имущество и отвозим его на соответствующие склады, что, непосредственно, входит в наши обязанности, – такого хаоса, который был больше не будет. Киев готовится к Евро-2012 и Набережное шоссе должно соответствовать высокому уровню”, - заметил начальник Главного управления контроля за благоустройством Сергей САДОВЫЙ.

Он сообщил, что демонтажем и вывозом МАФов и других конструкций с Набережного шоссе занимаются две бригады КП «Киевблагоустройство» и десять единиц техники.