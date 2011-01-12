Янукович ветировал закон об обязательном введении спецсчетов для ТКЭ и водоканалов

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ ветировал Закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно расчетов за природный газ и электрическую энергию”, которым предполагалось обязательное введение предприятиями коммунальной теплоэнергетики и водоснабжающими компаниями счетов со специальным режимом использования для улучшения их платежной дисциплины при расчетах за газ и электроэнергию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Законопроект был разработан Министерством жилищно-коммунального хозяйства.

Ветированым законом, который был принят Верховной Радой 14 декабря 2010 г., в частности, предусматривалось открытие предприятиями ТКЭ и водоканалами текущих счетов со специальным режимом использования в уполномоченном банке при осуществлении расчетов за природный газ и электрическую энергию.

В частности, законом внесены изменения в Закон Украины “О питьевой воде и питьевом водоснабжении”. Определенно, что алгоритм распределения средств – порядок распределения уполномоченным банком средств с текущих счетов со специальным режимом использования без платежных поручений предприятий питьевого водоснабжения, который устанавливается Национальной комиссией регулирования рынка коммунальных услуг Украины. Также законом определено, что текущий счет со специальным режимом использования – это текущий счет предприятия питьевого водоснабжения, которое осуществляет деятельность в объемах, превышающих уровень, установленный условиями и правилами хозяйственной деятельности, на который зачисляются средства, поступающие в качестве платы за предоставление услуг по питьевому водоснабжению от всех категорий потребителей.

Кроме того, закон предусматривает определение Кабмином уполномоченного банка, который обслуживает текущие счета со специальным режимом использования предприятий питьевого водоснабжения.

Документом предусмотрено, что средства, которые поступают в качестве платы за предоставление услуг по питьевому водоснабжению от всех категорий потребителей, зачисляются исключительно на текущие счета со специальным режимом использования предприятий питьевого водоснабжения. Средства с текущих счетов со специальным режимом использования предприятий питьевого водоснабжения перечисляются согласно алгоритму распределения средств. Порядок открытия и закрытия текущих счетов со специальным режимом использования и порядок проведения расчетов за электрическую энергию, потребленную для предоставления таких услуг, утверждаются Кабинетом министров Украины.

Также законом вносились изменения в Закон Украины “О теплоснабжении”, которыми предусмотрено, что текущий счет со специальным режимом использования – это текущий счет теплопоставляющей организации, которая осуществляет деятельность в объемах, превышающих уровень, установленный условиями и правилами хозяйственной деятельности, на который зачисляются средства, поступающие в качестве платы за поставленную тепловую энергию от всех категорий потребителей. Законом предусмотрено, что средства, поступающие в качестве платы за поставленную тепловую энергию от всех категорий потребителей, зачисляются исключительно на текущие счета со специальным режимом использования теплопоставляющих организаций. Средства с текущих счетов со специальным режимом использования теплопоставляющих организаций перечисляются согласно алгоритму распределения средств. Порядок открытия и закрытия текущих счетов со специальным режимом использования и порядок проведения расчетов за природный газ, потребленный для производства тепловой энергии, утверждаются Кабмином.

Также ВР поддержала поправку, в которой речь идет о том, что для проведения расчетов за природный газ, потребленный для производства тепловой энергии, могут быть использованы средства, зачисленные на текущие счета со специальным режимом использования, не больше доли топливной составляющей в тарифах на тепловую энергию, утвержденных на уровне экономически обоснованных расходов с учетом рентабельности. Все остальные средства, поступающие в качестве платы за поставленную тепловую энергию, теплопоставляющие организации (кроме тех, которые относятся к системе автономного и децентрализованного теплоснабжения), которые осуществляют поставки тепловой энергии в соответствие с договорами купли-продажи, имеют право использовать для обеспечения стабильной и надежной хозяйственной деятельности.