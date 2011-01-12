КГГА: в декабре 2010 г. побит рекорд уровня оплаты коммунальных услуг – 108%

В Киевской городской государственной администрации заявляют, что в декабре 2010 года установлен рекордный уровень оплаты киевлянами жилищно-коммунальных услуг – 108% всех форм собственности и 109,3% - в жилищном фонде коммунальной собственности.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на данные коммунального предприятия «Главный информационно-вычислительный центр».

Оплата киевлянами жилищно-коммунальных услуг в 2010 году увеличилась на 7,7%. Если в 2009 году уровень оплаты составлял 92,2%, то в 2010 году он увеличился до 99,9%.

Показательным является тот факт, что уровень оплаты жильцами домов коммунальной формы собственности больше, чем домов других форм собственности, и составляет 100,4%.

Ситуация с оплатой жилищно-коммунальных услуг в районах города существенно отличается, 7 из них превысили стопроцентную черту, говорится в сообщении.

Наивысшие показатели оплаты в Печерском (102,98%), Шевченковском (102,51%) и Голосеевском (101,59) районах.

Самые низкие показатели зафиксированы в Святошинском (98,47%), Днепровском (98,58%) и Подольском (99,01%) районах.