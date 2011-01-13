За отдельные правонарушения в ЖКХ будут сажать

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 297 народных депутатов из 431, зарегистрированного в сессионном зале.

Закон предусматривает, что преднамеренное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства, если это привело или могло привести к невозможности эксплуатации, нарушение нормального функционирования таких объектов, повлекшее опасность для жизни или здоровья людей или имущественный ущерб в крупном размере, карается штрафом от 100 до 250 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами сроком до 2 лет, или ограничением свободы сроком до 3 лет, или лишением свободы на тот же срок. Те же действия, совершенные повторно или общеопасным способом, караются лишением свободы на срок от 3 до 8 лет. Действия, предусмотренные частями первой или второй этой статьи, если они повлекли имущественный ущерб в особо крупном размере или гибель человека или другие тяжелые последствия - караются лишением свободы на срок от 5 до 12 лет.

Под объектами жилищно-коммунального хозяйства в этой статье следует понимать жилищный фонд, объекты благоустройства, теплоснабжения, водоснабжения и водоотвода, а также их сети или составляющие (крышки люков, решетки на них и т.п.). Имущественный ущерб считается причиненным в крупных размерах, если прямые убытки составляют сумму, которая в триста и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан, а в особо крупных размерах - если прямые убытки составляют сумму, которая в тысячу и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан.