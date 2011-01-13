Новые тарифы на ЖКУ в Киеве экономически необоснованные – эксперт

Новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Киеве экономически необоснованны.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал экс-министр топлива и энергетики Украины Иван ПЛАЧКОВ сегодня на пресс-конференции.

По его словам, потребители должны платить за тот объем тепловой энергии, который они потребляют, для чего на каждый дом необходимо установить приборы учета тепла.

И.ПЛАЧКОВ отметил, что в Киеве реально оборудовать жилые дома придомовыми приборами учета за 2-3 года.

Он напомнил, что из более чем 10 тыс. жилых домов в столице счетчиками воды и тепла оборудовано только 2 тыс. домов.

По оценкам эксперта, при расчетах тарифов на тепловую энергию для населения из-за отсутствия приборов учета погрешность может составлять 500-700 млн. грн. за отопительный сезон.

И.ПЛАЧКОВ добавил, что прозрачность ценообразования тарифов сегодня - «самая большая тайна» городских администраций.

«То, что сегодня тарифы подняты, – это жест отчаяния для того, чтобы компенсировать тарифы на газ, зарплаты и т.д.», - сказал он.

Эксперт считает, что потребители жилищно-коммунальных услуг должны знать о составляющих тарифов, а также то, куда идет оплата за коммунальные услуги. В частности, он выступает за введение договоров на оказание жилищно-коммунальных услуг между владельцем жилого дома и поставщиком услуг, а также между квартиросъемщиком и исполнителем услуг.

Как сообщал УНИАН, по данным КГГА, с февраля в связи с подорожанием горячей воды и отопления квартирная плата для киевлян повысится в среднем в 1,3 раза.