Эксперт заявляет о некачественном расчете НКРЭ тарифов на тепло и воду

Экс-министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей КУЧЕРЕНКО заявляет о некачественном расчете Национальной комиссией регулирования электроэнергетики (НКРЭ) тарифов на тепло и водоснабжение.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал сегодня на пресс-конференции.

По мнению эксперта, сегодня нужно создавать и усиливать независимый регулятор рынка жилищно-коммунальных услуг.

Он напомнил, что НКРЭ в электроэнергетике работает 15 лет, однако закона о ней до сих пор нет, а члены комиссии назначаются Кабинетом министров. Соответственно, члены комиссии не могут быть независимыми, что в свою очередь дает основания сомневаться в объективности образования тарифов.

«НКРЭ плохо регулирует свои тарифы… Я однозначно утверждаю, что у них не было возможности сделать качественное образование тарифов на тепло и воду», - сказал А.КУЧЕРЕНКО.

Он подчеркнул, что Национальная комиссия регулирования рынка коммунальных услуг должна быть независимой от правительства.

Напомним, 9 июля 2010 года был принят Закон «О Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг Украины». В функции нацкомиссии входит установление тарифов на ЖКУ для населения.

Согласно документу, регулятор должен был заработать с 1 января 2011 года, а до этого времени его обязанности временно исполняет НКРЭ, что она и делает с 15 октября п.г.