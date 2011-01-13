В Киеве в 2010 году объем сделок купли-продажи квартир вырос на 46%

В Киеве в 2010 году количество сделок купли-продажи квартир выросло на 46,4% по сравнению с 2009 годом – до 11 752 сделок.

Об этом УНИАН сообщили в агентстве недвижимости SV Realty.

В частности, в прошлом году на вторичном рынке столицы было заключено 9 406 сделок купли-продажи квартир, на первичном рынке – 2 346 квартир.

Наибольшим спросом пользовались однокомнатные квартиры (45% сделок), 43% приходится на двухкомнатные квартиры и 12% – на объекты с тремя комнатами и более.

По данным агентства, на вторичном рынке Киева в январе прошлого года было продано 370 квартир (на первичном – 79), в феврале – 810 (145), в марте – 940 (160), в апреле – 915 (190), в мае – 960 (230), в июне – 935 (270), в июле – 768 (211), в августе – 707 (199), в сентябре – 773 (228), в октябре – 765 (213), в ноябре – 753 (236), в декабре – 710 (185).

Максимальное количество сделок (71%) пришлось на квартиры стоимостью до 100 тыс. долл., 17% – в ценовой категории 100-200 тыс. долл. и 12% – в категории свыше 200 тыс. долл.

При этом средняя цена квартир на вторичном рынке Киева по состоянию на 1 января 2011 года составляет 1 795 долл./кв. м., на первичном – 1 549 долл./кв.м.

Напомним, по итогам 2009 года на вторичном рынке жилья Киева было продано 6 600 квартир, на первичном – 1 425 квартир.