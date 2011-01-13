В Киеве в 2010 г. объем сделок по аренде квартир вырос на 4%

В Киеве в 2010 году количество сделок по аренде квартир выросло на 4% по сравнению с 2009 годом - до 9 490 сделок.

Об этом УНИАН сообщили в агентстве недвижимости SV Realty.

Согласно сообщению, наибольшим спросом пользовались однокомнатные квартиры (50% сделок), 34% приходится на двухкомнатные квартиры и 16% - на объекты с тремя комнатами и более.

По данным агентства недвижимости, в столице в январе 2010 г. было сдано в аренду 655 квартир, в феврале – 706, в марте – 733, в апреле – 780, в мае – 810, в июне – 835, в июле – 805, в августе – 846, в сентябре – 867, в октябре – 828, в ноябре – 840, в декабре 2010 г. – 785 квартир.

Максимальное количество сделок (60%) пришлось на квартиры стоимостью до 4,8 тыс. грн. в месяц, 29% - в ценовой категории от 4,8 до 6,5 тыс. грн. и 11% - в категории свыше 6,5 тыс. грн.

По итогам 2010 года в Киеве было сдано в аренду 9 116 квартир.