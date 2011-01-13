Основной проблемой застройщиков станет недоверие к ним банков и инвесторов – эксперт

Основной проблемой, тормозящей развитие рынка недвижимости в 2011 году, станет недоверие банков и частных инвесторов к застройщикам.

Такое мнение озвучил директор проектной группы «Архиматика» Александр ПОПОВ, сообщили УНИАН в пресс-службе группы.

По мнению эксперта, в наступившем году кризис доверия, как и в предыдущие два года, послужит причиной того, что реализация проектов станет довольно сложным процессом.

«Актив в виде недвижимости, особенно недостроенный, несет в себе массу рисков как для финансовых структур, так и для потенциальных инвесторов. По нашим данным, около 70% компаний, реализующих жилье на стадии строительства, не предоставляют открытую информацию о своей деятельности, что делает невозможным привлечение финансирования», – сказал он.

При этом банки очень тщательно проверяют историю компании и ее собственников. При отсутствии полной, достоверной и регулярной информации о стратегии компании, успешных проектах или просчетах, банки и частные инвесторы склонны подозревать самое худшее. Поэтому успешность застройщика будет связана с тем, сможет ли он убедить участников рынка в своей надежности, считает А.ПОПОВ.

По данным «Архиматики», в 2010 году в Киеве проводили строительные работы хотя бы на одном объекте 28 компаний.