Земля под Киевом в 2010 году подорожала на 3,1%

Средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство в 2010 году выросла на 3,1%, или 119 долл., – до 3950 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков выросла в Барышевском районе на 4,23% (46 долл.) – до 1146 долл./сотка, Бородянском – на 5,62% (103 долл.) – до 1928 долл./сотка, Киево-Святошинском – на 3,64% (229 долл.) – до 6516 долл./сотка, Фастовском – на 0,11% (7 долл.) – до 1150 долл./сотка, Переяслав-Хмельницком – на 0,40% (4 долл.) – до 1055 долл./сотка, Обуховском – на 0,63% (29 долл.) – до 4585 долл./сотка, Васильковском – на 2,31% (58 долл.) – до 2561 долл./сотка, Броварском – на 6,33% (181 долл.) – до 3046 долл./сотка, Белоцерковском – на 3,82% (44 долл.) – до 1209 долл./сотка, Вышгородском – на 3,43% (100 долл.) – до 3006 долл./сотка, Кагарлыкском – на 5,16% (73 долл.) – до 1492 долл./сотка, Иванковском районе – на 2,68% (29 долл.) – до 1099 долл./сотка.

При этом снижение стоимости земли отмечалось в Макаровском районе – на 1,87% (35 долл.) – до 1817 долл./сотка.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.