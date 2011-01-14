Ставки по жилищной ипотеке снизятся до 16% - эксперт

Первый заместитель председателя правления АО «Сбербанк России» Александр ВЕДЯХИН прогнозирует снижение в этом году ставок по жилищной ипотеке до 16%.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Если мы преодолели ставку в 20%, то перспектива к концу года – 16% для класса "средний" и "средний плюс", - сказал эксперт.

По его словам, сегодня средняя ставка по жилищной ипотеке составляет 18-20%, а средняя эффективная ставка – около 20%.

А.ВЕДЯХИН отметил, что в этом году также следует ожидать уменьшения первоначального взноса для покупки жилья с 40-50% до 25-30%.

Кроме этого, по его мнению, заемщиков ждет упрощение процедуры получения ипотечного кредита.

А.ВЕДЯХИН добавил, что докризисного подхода к кредитованию не будет, однако он не будет и таким жестким, как в 2010 году.

Эксперт считает, что ипотека будет развиваться в сегменте среднем и среднем плюс сегментах жилья стоимостью 300-700 тыс. долл., максимум – до 1 млн. долл.

По мнению А.ВЕДЯХИНА, банки сегодня не готовы кредитовать низкий сегмент жилья.