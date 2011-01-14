Закон о градостроительной деятельности упрощает этапы строительства - Кабмин

Закон Украины «О регулировании градостроительной деятельности», разработанный правительством и принятый Верховной Радой 13 января, значительно упрощает и совершенствует все этапы градостроительной деятельности.

Об этом идет речь в сообщении, размещенном на сайте правительства.

В Кабинете министров подчеркивают, что изменения условий градостроительной деятельности можно назвать «революционными», поскольку при разработке закона были учтены предложения представителей строительной отрасли, инвесторов, экспертов.

В законе, отмечается в сообщении Кабмина, кардинально упрощена градостроительная документация и процесс ее согласования. Сокращен перечень видов документации - с пяти до трех составляющих: генплан, детальный план территории и зонинг.

Расширяется перечень объектов, для проектирования которых не нужно получать градостроительные условия и ограничения. Среди них: заведения общественного питания площадью до 200 кв. м, реконструкция офисных и торговых помещений, замена линейных сооружений, реставрация фасадов жилых и нежилых зданий, обустройство газопроводов низкого и среднего давления и тому подобное.

В документе определено, что проект, разработанный в установленном порядке, не будет нуждаться в дополнительных согласованиях с какими-либо органами или организациями.

Проверка проектов на соблюдение требований по энергосбережению, охране труда, экологии, пожарной безопасности и тому подобное в дальнейшем будет осуществляться одной организацией, а не шестью ведомствами, как это было раньше. Профильные органы власти при необходимости будут привлекаться к экспертизе лишь особо сложных объектов.

Максимально упрощается также экспертиза проектов строительства: обязательной экспертизе будут подлежать лишь объекты 4-5 категории сложности, то есть технологически наиболее сложные и опасные объекты.

При этом ни одна из полученных до введения объекта в действие экспертиз не отменяется.

«В целом, вместо 93 шагов инвестора по получению разрешений и согласований на объект строительства, которые существовали до принятия закона, остается всего 23. Вся процедура получения разрешительных документов, которая занимала 416 дней, сокращается до 60 дней», - отмечается в сообщении.

По закону, за соблюдение градостроительных норм будет отвечать не контролер, а исполнитель, создаются условия для постепенного перехода от лицензирования строительной деятельности к сертификации исполнителей отдельных видов работ.

Предусмотрена также возможность выполнения строительных работ на объектах 1-3 категории сложности (в частности, жилых усадебных и малоэтажных домов, значительной части административных и хозяйственных зданий, заведений общественного питания и бытового обслуживания) без получения разрешения, путем извещения или представления декларации.

Установлены жесткие сроки регистрации декларации и предоставления разрешения на выполнение строительных работ: 5 и 10 дней, соответственно, вместо действующего месячного срока.

Упрощение также касается и принятия в эксплуатацию завершенных строительством объектов.

Жилые дома до двух этажей площадью до 300 кв. м можно будет строить на основании упрощенного строительного паспорта.

Уменьшение бюрократических преград и сокращение сроков строительства будет способствовать, в первую очередь, удешевлению жилья на рынке и устранению коррупционных рисков, и даст мощные стимулы для развития отрасли, отмечает правительство.