Интеллигенция требует от Януковича остановить уничтожение Киева

Украинская интеллигенция требует от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА остановить уничтожение культурного и исторического наследия Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в открытом письме, текст которого представители украинской интеллигенции зачитали сегодня на пресс-конференции в Киеве.

“Всеобщее возмущение вызывает практика уничтожения памятников истории и культуры ради освобождения новых площадок под строительство. В ряде случаев ценные старинные здания, которые пережили войны и разрушения, сознательно приходятся в аварийное состояние. Недобросовестные чиновники, которые должны заботиться об охране памятников, вместо этого, в угоду заказчикам, исключают уникальные объекты из охранного реестра, тщательно скрывая эти действия от общественного контроля”, - подчеркивается в письме.

Его авторы отмечают, что все это происходит в интересах “кучки застройщиков, которые заботятся лишь о том, чтобы как можно быстрее получить сверхдоходы”. В письме отмечено, что продолжаются “настоящие войны” везде, где жильцы вынуждены оказывать сопротивление незаконному разрушению исторических памятников, незаконной застройке.

“Подобная недальновидная политика киевских руководителей и застройщиков неизбежно приведет к потере интереса в цивилизованном мире к нашей столице, упадку туристического дела, гостиничного бизнеса и других инфраструктур, немалым материальным и моральным убыткам для всей территориальной общины города Киева”, - пишут украинские интеллигенты.

Основные требования подписантов: ввести мораторий на строительство в охранных зонах Софии Киевской и Лавры; немедленно прекратить выселение музеев с территории Верхней Лавры; ветировать принятую Верховной Радой редакцию закона о регулировании градостроительной деятельности; вернуть в этот закон обязательное согласование проектов нового строительства на общественных обсуждениях и контроль общественных организаций; заставить Государственную службу по охране культурного наследия в кратчайший срок обнародовать в существующем состоянии для свободного доступа всех граждан Украины государственный реестр недвижимых памятников Украины по городу Киеву, и в дальнейшем немедленно обнародовать любые изменения к нему и др.

“У нас похищают не только историческую память, но и то, что привлекает внимание мирового сообщества, – сказал историк, киевовед Михаил КАЛЬНИЦЬКИЙ. – За последние годы в Киеве уничтожили дом, в котором родился Михаил Булгаков, снесли жилье Шолом-Алейхема и дом, в котором проживала София Русова с мужем”.

Относительно исторического дома по улице Сагайдачного, 1, который снесли в ночь на 30 декабря 2010 года, историк заявил: “Его снос мотивировали тем, что он не является памятником архитектуры. Хотя его считали нововыявленным памятником еще с начала 90-х годов. Но где-то за год до сноса его не включили в так называемый реестр недвижимых памятников из-за того, что он был частично реконструирован. Там была пристроена мансарда, и это изменило дом якобы настолько, что он не является аутентичным. Хотя в Киеве очень много зданий, с которыми проходили еще более существенные реконструкции, но они являются памятниками. Кому-то, очевидно, было выгодно, чтобы его изъяли из реестра памятников”.

М.КАЛЬНИЦКИЙ также рассказал, что дом на Ярославовом валу, 1, известный киевлянам как Дом Барона (Штейнгеля) (возле которого недавно прошла акция протеста против сноса здания по Сагайдачного), давно не используется, а теперь выставлен на продажу.

“Обычно, когда дом попадает в частные руки, каждый владелец хочет делать с ним, что ему заблагорассудится, не считаясь с требованиями по охране памятников. Это и есть та опасность, которая ему угрожает, – предостерегает киевовед. – Собирались ли его прямо сейчас сносить? Я не уверен в этом. Но меня беспокоит такой момент - не является ли это определенной хитростью со стороны власти: якобы “перевели стрелки” на этот дом, пошумели-пошумели, а затем скажут, что этот дом никто не будет сносить, но снесут какие-то другие, а этот останется”.

М.КАЛЬНИЦКИЙ также отметил, что Дом Барона на Ярославовом валу – одно из лучших сооружений в свое время.

Под письмом к Президенту уже подписались М.КАЛЬНИЦКИЙ, историк, киевовед; Марк ГАЛАНЕВИЧ, музыкант, группа "ДахаБраха"; Каша САЛЬЦОВА, музыкант, группа "Крошка"; Андерей СЕРЕДА, группа "Кому Вниз"; Сергей СТЕПАНЕНКО, группа "Кому Вниз" и др. Также уже дали свое устное согласие подписаться под письмом Олег СКРИПКА, лидер группы “ВВ”; Владислав ЕРКО, художник; Алексей ГОРБУНОВ, актер; Василий ШКЛЯР, писатель и другие известные украинцы. Сбор подписей в поддержку исторического наследия Киева будет длиться в течение недели, к нему могут приобщиться все желающие.