Капиталовложения в недвижимость по сделкам АН «Благовест» и Park Lane упали на 0,3%

Объем капиталовложений в недвижимость по сделкам агентств недвижимости «Благовест» и Park Lane в 2010 году снизился на 0,3% по сравнению с 2009 годом – до 564 млн. долл.

Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН генеральный директор агентства недвижимости «Благовест» Ирина ЛУХАНИНА.

По ее данным, количество сделок купли-продажи и аренды объектов недвижимости, проведенных обоими агентствами, в 2010 году составило 7575 сделок, что на 150-180 сделок меньше, чем в 2009 году. Из них сделки по аренде составили 58% от общего количества, сделки купли-продажи недвижимости – 42%.

И.ЛУХАНИНА отметила, что лидером продаж в прошлом году (около 57%) была недвижимость в категории стоимостью до 100 тыс. долл. (продано 1800 объектов), 31,2% приходилось на объекты стоимостью 100-200 тыс. долл. (993 сделки), 6,2% – стоимостью 200-300 тыс. долл. (196 сделок), 6% – стоимостью свыше 300 тыс. долл. (191 сделка).

По ее словам, в прошлом году больше всего (на 11,2%) увеличилась доля продаж недвижимости в сегменте 200-300 тыс. долл.

В свою очередь, генеральный директор агентства недвижимости Park Lane Галина МЕЛЬНИКОВА отметила, что в 2010 году уровень капитализации средств, вложенных в покупку объектов недвижимости стоимостью свыше 300 тыс. долл., вырос на 9% по сравнению с 2009 годом – до 153,23 млн. долл.

«Прирост количества сделок в 2010 году мы получили в основном за счет увеличения в 2,5 раза количества сделок в дорогом сегменте от 1 млн. долл.», – сказала она.

И.ЛУХАНИНА отметила, что на рынке аренды недвижимости в 2010 году наибольшим спросом пользовались объекты стоимостью до 1 тыс. долл. в месяц. В этом сегменте было заключено 2908 сделок, что составляет 66% от общего количества. В категории 1-2 тыс. долл. в месяц было заключено 976 сделок (22%), 2-3 тыс. долл. – 233 сделки (10,2%).

Г.МЕЛЬНИКОВА добавила, что в сегменте аренды элитной недвижимости (стоимостью от 3 тыс. долл. в месяц) в 2010 году было заключено 284 сделки, что составляет 6,7% от общего объема рынка.

Справка УНИАН. Агентство недвижимости «Благовест» было основано в 1993 году. На сегодняшний день в Киеве работает 10 филиалов агентства. Количество сотрудников компании – свыше 880 человек.

АН Park Lan зарегистрировано в Украине в 2006 году. На сегодняшний день функционирует 6 филиалов компании. В АН Park Lane работает 520 риелторов.