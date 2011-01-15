Бригинец просит Азарова помочь Киеву спасти исторические памятники

Председатель комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ обратился к премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ с просьбой принять меры по сохранению памятников Киева.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.БРИГИНЦА, он заявил: «К сожалению, в деле сохранения памятников киевская власть не может самостоятельно сделать все, что необходимо, ведь выдачей ордеров на снос зданий и предоставлением или снятием статуса объекта культурного наследия занимаются подразделения Кабмина».

В обращении речь идет о том, чтобы поручить Министерству культуры и туризма предварительно обнародовать информацию об объектах, с которых возможно снятие статуса «Памятник культурного наследия», а также запретить Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины выдавать ордера на снос объектов в исторической части Киева до обнародования реестра памятников культурного наследия Киева.

«В вопросах сохранения объектов истории очень важна прозрачность и публичность. Поэтому крайне необходимо на заседание, где решаются вопросы о снятии статуса «Памятник культурного наследия», допускать представителей общественности и научных работников, а следовательно – предварительно в СМИ предупреждать о проведении таких заседаний», - отметил А.БРИГИНЕЦ.

Он заметил при этом, что общественность состоит не только из молодых и активных студентов, но и опытных киевоведов, историков, архитекторов, чья независимая точка зрения, что никак не связана с интересами застройщиков, в вопросе выяснения ценности того или иного исторического сооружения не менее важна, чем точка зрения официальных экспертов.

А.БРИГИНЕЦ сообщил, что Министерство культуры и туризма в период с 2005 по 2010 год отказалось вносить в реестр 107 объектов культурного наследия Киева. «Многие из этих 107 объектов уже разрушены - например, велотрек на улице Б.Хмельницкого, 58, дом Шолом-Алейхема по улице Красноармейской, 35, сооружения Киевского водопровода на Набережном шоссе, 6-8. К сожалению, к разрушению старого Киева приложили руку чиновники разных уровней и разных цветов. Сегодня эту вакханалию необходимо прекратить, иначе Киев превратится в рядовой провинциальный город постсоветского периода», - заявил депутат Киевсовета.

Как сообщал УНИАН, А.БРИГИНЕЦ на днях направил обращение к председателю КГГА Александру ПОППОВУ с просьбой профинансировать доработку и обнародование реестра памятников культурного наследия г. Киева, обязать ГУ охраны культурного наследия КГГА предварительно обнародовать информацию о возможном снятии статуса «Памятник культурного наследия» с того или иного объекта, а также дать поручение соответствующим службам до создания и обнародования реестра памятников культурного наследия г. Киева не предоставлять согласований, которые могут привести к уничтожению зданий в исторической части Киева.