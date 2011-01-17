В Киеве в т.г. ожидается ввод в эксплуатацию более 200 тыс. кв. м офисных площадей

В Киеве в этом году ожидается ввод в эксплуатацию 221,3 тыс. кв. м офисных площадей.

Об этом говорится в обзоре коммерческой недвижимости за 2010 год компании Aurora Development, переданном агентству УНИАН.

Согласно обзору, в этом году девелоперами заявлен ввод в эксплуатацию восьми бизнес-центров в столице, среди которых «Эспланада» (площадью 43,85 тыс. кв. м), «Мега-Сити» (40 тыс. кв. м), «Торонто-Киев» (37,67 тыс. кв. м), «Премиум Центр» (36 тыс. кв. м), «Форум Виктория Парк» (22,5 тыс. кв. м), «Горизонт Подол» (фаза 2, 16 тыс. кв. м), «Риальто» (15 тыс. кв. м), БЦ по ул. Саксаганского (10,3 тыс. кв. м).

Аналитики компании отметили, что сроки ввода некоторых из них могут быть перенесены.

По данным компании, в 2010 году объем нового предложения офисной недвижимости в Киеве составил около 150 тыс. кв. м, в эксплуатацию было введено около 40 тыс. кв. м, или 5 объектов профессиональной офисной недвижимости.

Сегодня в столице функционирует 142 профессиональных бизнес-центра общей площадью порядка 1,1 млн. кв. м. Доля объектов классов «А» и «В+» составляет 21%, классов «В» и «С» – 89%.

При этом более 500 тыс. кв. м офисной недвижимости находятся на разных стадиях строительства с перспективой выхода на рынок не ранее чем через 2-3 года.