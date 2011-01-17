Во Львове должникам будут отключать канализацию и водоснабжение

С 24 января во Львове начнут отключение должников от канализации и водоснабжения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, для проведения дистанционного отключения от канализации и водоснабжения жителей города, которые задолжали за шесть и более месяцев, в городе две недели будут работать специалисты «Полтавского водоканала» с устройством «Спрут».

«Предприятие вынуждено прибегнуть к таким мерам, потому что если не отключим мы, то отключат нас. «Львовводоканал» обязан четко рассчитываться с энергетиками за потребленные энергоносители, а это около 8 млн. грн. ежемесячно. К сожалению, в январе цены на электроэнергию опять выросли, в этот раз на 4%. То есть, мы должны найти дополнительно еще 400 тыс. грн. Поскольку тарифы на воду остаются неизменными, единственным источником покрытия растущих расходов являются старые долги жителей», - отметил в комментарии УНИАН директор предприятия «Львовводоканал» Мирослав ЗАПЛАТИНСКИЙ.

Возобновлять водоотвод будут лишь при условии полной уплаты долга и оплаты 250 грн. за подключение. Специалисты из «Полтававодоканала» будут работать во Львове две недели. Тем, кто не успеет оплатить долги, придется жить без воды и канализации до следующего приезда полтавчан во Львов в апреле, говорится в сообщении.