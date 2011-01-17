Снижение цен на жилье может начаться со второй половины 2012 года – Тигипко

Снижение стоимости жилья в Украине, которое является одной из главных целей Закона «О регулировании градостроительной деятельности», может начаться со второй половины 2012 года.

Такое мнение высказал на пресс-конференции в УНИАН вице-премьер-министр – министр социальной политики Украины Сергей ТИГИПКО.

«2011 год будет тяжелым, переходным, в первую очередь для бизнеса. Потому что сейчас только потихоньку восстанавливаются строительные компании. Я думаю, весной появятся первые признаки активизации ипотечного рынка… Думаю, что более интересным будет 2012 год, вторая половина может уже достаточно серьезно стимулировать снижение цены на жилье», – сказал он.

В свою очередь, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам строительства, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики Игорь ЛЫСОВ высказал мнение, что удешевление жилья в Украине уже началось благодаря средствам, выделенным Кабинетом министров в 2010 году на строительство доступного жилья.

При этом стоимость жилья может снизиться и за счет предусмотренного законом уменьшения паевых отчислений по строительству жилья до 4%, по строительству доступного жилья и объектов социальной инфраструктуры – до нуля, по строительству коммерческих объектов – до 10%.

Как сообщал УНИАН, 13 января т.г. Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины «О регулировании градостроительной деятельности».