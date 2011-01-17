Строительные предприятия Украины снизили объемы работ на 5,4%

Строительные предприятия Украины за январь-декабрь 2010 года снизили объемы работ на 5,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, – до 43 млрд. 174,9 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, за указанный период строительные предприятия увеличили объемы работ по подготовке строительных участков на 5% – до 2 млрд. 069 млн. грн., по строительству зданий и сооружений – снизили на 4,8% - до 36 млрд. 700,7 млн. грн., по установке инженерного оборудования зданий и сооружений – снизили на 14,1%, до 4,1 млрд. грн., по завершению строительства – снизили на 9,8%, до 223,5 млн. грн., по аренде строительной техники с оператором – снизили на 29,7%, до 32,1 млн. грн.

В Госкомстате отметили, что по характеру строительства работы по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению составили 77,8% от общего объема, по капитальному ремонту – 15,4%, по текущему ремонту – 6,8%.

В частности, строительные предприятия Киева за указанный период снизили объем работ на 7,8% - до 10 млрд. 014,4 млн. грн., выполнив 23,2% от общегосударственного объема работ.