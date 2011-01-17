Азаров обещает, что при застройке городов будет учитываться общественное мнение

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ обещает, что общественное мнение будет учитываться при застройке городов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам сегодня на брифинге.

«Мы не просто ценим общественное мнение, мы законодательно урегулируем. Если этот момент каким-то образом обойден в законе (о регулировании градостроительной деятельности – УНИАН), значит, мы его в нормативном документе сейчас реализуем, а в будущем внесем необходимые изменения. Но задерживать из-за этого реализацию столь важного документа, который позволит нам резко активизировать введение жилья в стране, позволит решить наконец в обозримом будущем такую проблему, как очереди на жилье, да и экономику в целом поднять, мы не будем ни на один день», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что закон необходимо реализовывать как можно быстрее.

Такое же мнение и у руководства строительных компаний, отметил премьер-министр. «Закон как можно быстрее нужно реализовать. Его реализация еще зависит от принятия целого ряда нормативных документов правительством», - сказал Н.АЗАРОВ.

Вместе с этим, как пояснил сегодня на пресс-конференции в УНИАН заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам строительства, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики Игорь ЛЫСОВ, законом «О регулировании градостроительной деятельности» общественное обсуждение предусмотрено на этапе разработки генеральных планов населенных пунктов. А порядок проведения общественных слушаний определяет Кабинет министров. Для внесения изменений в генплан Киева необходимо разрешение Кабинета министров, а городов районного значения – областных советов.

Как сообщал УНИАН, Закон Украины «О регулировании градостроительной деятельности», разработанный правительством, принят Верховной Радой 13 января т.г. В правительстве утверждают, что закон значительно упрощает и совершенствует все этапы градостроительной деятельности и удешевит строительство минимум на треть.