Идея Азарова о минимальной стоимости жилья хороша, но нужен механизм ее осуществления – эксперт

Инициатива по установлению минимальной по Украине стоимости нового жилья в Киеве нуждается в определении механизмов ее осуществления.

Такое мнение высказал директор девелоперской компании «Герц» Валерий КИРИЛКО, комментируя сегодняшнее заявление премьер-министра Николая АЗАРОВА, в ходе видеоконференции на сайте газеты «Бизнес».

«Идея Азарова очень хорошая, очень правильная, очень своевременная, но до конца не отработан инструментарий, как это будет выполняться», - сказал он.

Директор компании считает, что средства Минрегионстроя в размере 100 млн. грн., направленные на строительство доступного жилья в 2010 году, глобально на снижение стоимости жилья не повлияли.

В.КИРИЛКО пояснил, что снижение себестоимости жилья, а значит, и цены его продажи, может быть осуществлено за счет совокупности факторов, в частности, применения определенных технологий строительства, уменьшения налогового давления, снижения цен на стройматериалы, подведения инженерных коммуникаций за счет города и т.д.

«Поэтому, пока структурно это не отработано чиновниками, все это остается планами. Насколько они будут реализованы, будет зависть от того, какие законодательные и подзаконные акты будут разработаны чиновниками», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Н.АЗАРОВ сегодня заявил, что цены на новое жилье в Киеве будут минимальными по стране.

«Мы договорились со строителями, что мы в Киеве сделаем минимальные цены на жилье по стране. Чтобы Киев был ориентиром для страны», - сказал он.

Премьер-министр сообщил, что программу по минимизации стоимости нового жилья предложил глава КГГА Александр ПОПОВ. Согласно этой программе, цена социального жилья будет составлять 4 тыс. грн. за один квадратный метр, а в среднем жилье будет стоить 8 тыс. грн. за кв. м.