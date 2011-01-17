Эксперт ожидает в этом году сохранения объемов строительных работ в Украине

Глава Украинской Строительной Ассоциации (УБА) Лев ПАРЦХАЛАДЗЕ ожидает сохранения объемов строительных работ в Украине в этом году на уровне 2010 года.

Об этом он заявил журналистам после пресс-конференции в УНИАН.

Оценивая прошлогодние показатели объема строительных работ, глава УБА сказал: «Это еще хорошо. Потому что все стройки, по которым мы имеем ввод в эксплуатацию, – это результат начала строительства 2006-2007 годов, мы имеем достройку тех объектов. Самое страшное будет в 2012 году. Реально, может, стройки начнутся, а формально они не будут вводиться в эксплуатацию, потому что нет практически объектов, которые за год можно построить», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, строительные предприятия Украины за январь-декабрь 2010 года снизили объемы работ на 5,4% по сравнению с 2009 годом – до 43 млрд. 174,9 тыс. грн.