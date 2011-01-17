В состав правления «Киевгорстроя» вошли два экс-чиновника КГГА и Минрегионстроя

Наблюдательный совет акционерного общества «Холдинговая компания «Киевгорстрой» внес изменения в состав правления холдинга, введя в него двух новых членов – экс-заместителя начальника ГУ жилищного обеспечения КГГА Нину ЛУШПИЕНКО и экс-директора департамента Министерства регионального развития и строительства Николая ПОРАЙКО.

Об этом компания сообщает в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Согласно сообщению, члены правления избраны сроком на 5 лет, долями в уставном капитале компании не владеют.

Решение о введении в состав правления набсовет принял 13 января 2011 года.

Кроме того, 27 декабря 2010 года набсовет отозвал из состава правления холдинга Константина БАРТАША, Сергея ДРАЧА и Ивана СЛЮСАРЕВА, занимавших должности 2 месяца. При этом в состав правления сроком на 5 лет были избраны Владимир СТЕФАНИВСКИЙ (ранее занимавший должность вице-президента ХК «Киевгорстрой») и Аркадий БОНДАРЕВ (экс-заместитель начальника ГУ жилищного обеспечения КГГА).

Как сообщал УНИАН, 26 октября 2010 г. коллективу ХК «Киевгорстрой» было представлено новое правление, назначенное наблюдательным советом.

По данным Киевской городской государственной администрации, в состав правления вошли Константин БАРТАШ, Татьяна КОЦЮБИРА, Владимир ПАДАЛЮК, Иван СЛЮСАРЕВ и Андрей ШУЛЬГА. Также в правлении будут работать Александр ГАЛИЦКИЙ, Дмитрий ГУЛЕНКО, Сергей ДРАЧ и Василий КОЗАЧУК.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. В состав холдинга входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.