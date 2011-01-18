В Киеве "вторичка" подешевела на 8% – до 2170 долл./кв. м – эксперт

Стоимость жилья на вторичном рынке Киева в 2010 году снизилась на 8% – до 2170 долл./кв. м.

Об этом говорится в обзоре рынка купли-продажи жилой недвижимости сети агентств недвижимости Real Druzi, переданном УНИАН.

Согласно обзору, в течение всего года заявленные стоимости жилья плавно снижались, за исключением второго квартала, когда наблюдалось их повышение.

При этом за год наиболее существенное снижение средних заявленных стоимостей было зафиксировано по Днепровскому и Шевченковскому районам, незначительное повышение средней заявленной стоимости квадратного метра было отмечено в Голосеевском районе.

Менее всего за год снизилась средняя заявленная стоимость однокомнатных квартир – на 7%, по двух и трехкомнатных квартирам снижение этого показателя составило 9% и 10% соответственно.

По данным компании, в структуре предложения квартир в 2010 году произошли некоторые изменения. В частности, количество предложений за год выросло на 64%. К концу года суммарное увеличение доли однокомнатных квартир на рынке составило 4% по сравнению с началом года. Вместе с тем, доля двухкомнатных квартир на рынке за этот период снизилась на 2%. Таким образом, в конце декабря однокомнатные квартиры составляли 30% в предложении, двухкомнатные – 35%.

Специалисты Real Druzi отмечают, что в прошлом году спросом пользовались квартиры в ценовом диапазоне 50-75 тыс. долл. (доля заявок на протяжении года составляла 22-24%), а доля сделок по ним по итогам года составила более 60%. На втором месте в структуре спроса был ценовой диапазон 75-100 тыс. долл. (19-21%), на третьем – 100-150 тыс. долл. (18-21%).

Справка УНИАН. Сеть агентств недвижимости Real Druzi – украинская компания, основной сферой деятельности которой является предоставление сервисов в сфере купли-продажи и аренды жилой и коммерческой недвижимости.

В базе компании представлено более 45 тыс. объектов жилой и коммерческой недвижимости Киева и Киевской области.