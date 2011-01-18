Эксперты прогнозируют в т.г. снижение цен на жилье в Киеве на уровне 2010 года

Эксперты прогнозируют в текущем году снижение цен на жилье в Киеве на уровне 2010 года.

Об этом говорится в обзоре рынка купли-продажи жилой недвижимости сети агентств недвижимости Real Druzi, переданном УНИАН.

По оценкам специалистов компании, ситуация на вторичном рынке недвижимости будет напоминать 2010 год.

«В эконом-классе заявленные цены продолжат плавное снижение. Исключение составят новое вторичное жилье и дома, которые находятся на популярных массивах», – говорится в обзоре.

Специалисты компании считают, что количество сделок купли-продажи жилья вырастет по сравнению с 2010 годом, чему поспособствует сохранение размера торга, который в прошлом году мог составлять 20% от первоначальной стоимости.

По оценкам экспертов, на количестве сделок некоторым образом могут также сказаться анонсированные рядом крупных банков ипотечные программы с более привлекательными условиями. Показательными в этом плане будут второй и третий кварталы.

Существенных смещений в сложившейся структуре спроса и структуре предложения специалисты компании не ожидают.

Как сообщал УНИАН, стоимость жилья на вторичном рынке Киева в 2010 году снизилась на 8% – до 2170 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Сеть агентств недвижимости Real Druzi – украинская компания, основной сферой деятельности которой является предоставление сервисов в сфере купли-продажи и аренды жилой и коммерческой недвижимости.

В базе компании представлено более 45 тыс. объектов жилой и коммерческой недвижимости Киева и Киевской области.