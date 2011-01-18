Средняя стоимость аренды квартир в Киеве в 2010г. выросла на 3% – до 877 долл./месяц

Средняя стоимость аренды квартир в Киеве в 2010 году выросла на 3% по сравнению с 2009 годом – до 877 долл./месяц.

Об этом говорится в обзоре рынка купли-продажи жилой недвижимости сети агентств недвижимости Real Druzi, переданном УНИАН.

Согласно обзору, за год заявленная средняя ставка по квартирам эконом-класса снизилась на 1,27%, по квартирам бизнес-класса – осталась неизменной (+0,07%), по квартирам премиум-класса – снизилась на 2,69%.

Специалисты компании отметили, что уровни торга по классам жилья на протяжении года были довольно разными. В частности, в эконом-классе в течение года размер торга находился в диапазоне 0-15% (минимум был характерен для июля-августа), в бизнес-классе – 10-30% (максимум был характерен для декабря), в премиум-классе – 15-40% (в течение всего года).

По данным компании, в структуре предложения по классам жилья на рынке аренды наметились некоторые изменения. На протяжении всего года прослеживалась тенденция снижения доли жилья эконом-класса. В то время как предложение жилья бизнес- и премиум-классов пополнялось за счет домов, сданных в эксплуатацию 1-5 лет назад, в эконом-классе этого практически не наблюдалось. За год доля предложений эконом-класса снизилась на 8% и на конец декабря составила 45%, в то время как доли жилья бизнес- и премиум-классов выросли и на конец декабря составили 30% и 25% соответственно.

Справка УНИАН. Сеть агентств недвижимости Real Druzi – украинская компания, основной сферой деятельности которой является предоставление сервисов в сфере купли-продажи и аренды жилой и коммерческой недвижимости.

В базе компании представлено более 45 тыс. объектов жилой и коммерческой недвижимости Киева и Киевской области.