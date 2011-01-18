Застройщики, продающие жилье дороже 8 тыс. грн. за кв. м, не будут иметь господдержки - Азаров

Застройщики, которые будут продавать жилье по цене выше 8 тыс. грн. за квадратный метр, не будут иметь государственной поддержки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил на брифинге.

«Те, кто будет продавать по 12-16 тысяч, пусть продают, но пусть помнят, что никакой поддержки от государства при этом не получат, никаких гарантий не получат», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что социальное жилье, которое будет продаваться в Киеве по цене 4 тыс. грн. за квадратный метр, будет рассчитано для работников бюджетной сферы, в частности для учителей и врачей. При этом премьер отметил, что для покупки жилья будет разработана программа долгосрочного кредитования.

Н.АЗАРОВ еще раз отметил, что цена на жилье не опустится ниже 8 тыс. грн. за квадратный метр. Однако, по его мнению, это будет стимулировать оживление на строительном рынке.

Как сообщал УНИАН, Верховной Радой 13 января был принят Закон Украины «О регулировании градостроительной деятельности», разработанный правительством. В правительстве утверждают, что закон значительно упрощает и совершенствует все этапы градостроительной деятельности и удешевит строительство минимум на треть.

17 января т.г. Н.АЗАРОВ сообщил, что глава КГГА Александр ПОПОВ предложил программу по минимизации стоимости нового жилья. Согласно этой программе, цена социального жилья будет составлять 4 тыс. грн. за один квадратный метр, а в среднем жилье будет стоить 8 тыс. грн. за кв. м.

«По пониженным ценам доступное жилье для социальных категорий наших граждан – для учителей, врачей – будет по 4 тыс. за кв. м. Это очень хорошая программа. Я думаю, что она должна найти поддержку и в других регионах. Мы договорились, что примерно 8 тыс. грн. должна быть цена на кв. м в Киеве в среднем по жилью», - сказал Н.АЗАРОВ.