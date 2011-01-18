Туристы будут платить Киеву 1% сбора от стоимости проживания

Туристы будут платить 1% сбора от стоимости проживания в Киеве.

Об этом говорится в Положении «О туристическом сборе в г. Киеве» (дополнение к решению Киевского городского совета от 30 декабря 2010 г. №573/5385 о бюджете Киева на 2011 г.), размещенном в газете «Хрещатик» за 18 января №7.

Согласно положению, туристический сбор — это местный сбор, средства от которого начисляются в бюджет Киева. Плательщиками сбора являются как граждане Украины, так и иностранцы, которые находятся в Киеве и получают услуги по временному проживанию (ночлегу).

Ставка сбора устанавливается в размере 1% от базы взимания сбора, при этом базой взимания сбора является стоимость всего периода проживания (ночлега) в отелях, кемпингах, мотелях, общежитиях и пр. учреждениях гостиничного типа.