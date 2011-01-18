Стоимость аренды домов эконом-класса в Киеве и области снизилась на 0,2%

Средняя стоимость аренды домов эконом-класса в Киеве и Киевской области в декабре 2010 года снизилась на 0,2% по сравнению с ноябрем - до 641 долл. в месяц.

Об этом говорится в обзоре рынка купли-продажи жилой недвижимости сети агентств недвижимости Real Druzi, переданном УНИАН.

Согласно обзору, стоимость аренды домов бизнес-класса в декабре составила 2320 долл. (в ноябре – 2296 долл.), премиум-класса – 6532 долл. (6628 долл.).

В декабре спрос на аренду частных домов ощутимо повысился за счет сезонной аренды на новогодние праздники. Заявки на краткосрочную и долгосрочную аренду разделились практически поровну. При этом если в ноябре подавляющее большинство заявок приходилось на частные дома в Киеве, то в декабре больший интерес вызывали загородные дома.

Наиболее востребованными были дома в пригороде с арендными ставками 1000-3000 долл. с удобной транспортной развязкой и количеством спален не менее трех. На втором месте – дома эконом-класса с арендными ставками 500-750 долл. в Киеве и пригороде. Третье место по активности интереса заняли дома в черте города с арендными ставками до 2000 долл.

В Киеве наиболее популярными были домовладения в Дарницком и Соломенском районах. По количеству заявок на дом за городом на длительный срок превалировали Житомирское, Одесское и Обуховское направления.

По мнению специалистов компании, в январе активность в сегменте долгосрочной аренды частных домов останется на уровне декабря, а возможно, незначительно повысится. Возможно дальнейшее повышение интереса к домам бизнес-класса в ближайшем пригороде и эконом-класса в черте города.

По оценкам экспертов, арендные ставки предложений домов будут относительно стабильными, вместе с тем процент торга, скорее всего, возрастет.

Справка УНИАН. Сеть агентств недвижимости Real Druzi – украинская компания, основной сферой деятельности которой является предоставление сервисов в сфере купли-продажи и аренды жилой и коммерческой недвижимости.

В базе компании представлено более 45 000 объектов жилой и коммерческой недвижимости г. Киева и Киевской области.