Стоимость аренды офисных площадей в Киеве снизилась на 1,17%

Средняя арендная ставка предложения офисной недвижимости в Киеве в декабре 2010 года снизилась на 1,17% по сравнению с ноябрем – до 16,81 долл./кв.м.

Об этом говорится в обзоре рынка купли-продажи жилой недвижимости сети агентств недвижимости Real Druzi, переданном УНИАН.

По данным компании, средняя заявленная стоимость 1 кв. м торговой недвижимости в декабре прошлого года составила 24,42 долл., что на 1,71% ниже, чем в ноябре.

При этом средний размер торга по наиболее востребованным предложениям (небольшим офисам) не превышал 1-2%, по менее привлекательным вариантам – 6-10%.

Специалисты компании отметили, что в декабре наиболее востребованными были офисные помещения (около 79% заявок), на втором месте – торговые помещения (около 13% заявок).

В декабре в сегменте офисной недвижимости произошло смещение спроса от средних офисов (100-300 кв. м), которые были наиболее востребованными в октябре-ноябре, к небольшим офисным помещениям (20-40 кв. м) с арендными ставками 11-20 долл./кв. м.

Торговыми помещениями интересовались преимущественно сетевые компании. Интерес вызывают фасадные помещения с витринами, расположенные на проходных улицах центральных районов Киева и массивов с хорошо развитой торговой инфраструктурой.

В сегменте производственно-складских помещений спросом в декабре пользовались помещения 150-250 кв. м, в сегменте помещений под ресторанный бизнес – желаемая площадь была 60-100 кв. м.

Справка УНИАН. Сеть агентств недвижимости Real Druzi – украинская компания, основной сферой деятельности которой является предоставление сервисов в сфере купли-продажи и аренды жилой и коммерческой недвижимости.

В базе компании представлено более 45 тыс. объектов жилой и коммерческой недвижимости Киева и Киевской области.