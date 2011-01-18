Бригинец предлагает создать охранную зону на месте стройки возле метро “Театральная”

Председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ (фракция БЮТ) предлагает остановить скандальное строительство торгово-офисного центра рядом со станцией метро «Театральная» путем создания охранной зоны памятника истории национального значения – здания Национального академического театра русской драмы им. Леси Украинки, в которую войдет территория указанного строительства.

Как сообщает пресс-служба БЮТ в Киевсовете, соответствующее предложение А.БРИГИНЕЦ изложил в письме к председателю Киевской городской государственной администрации Александру ПОПОВУ.

«Власть обещала сделать все возможное для прекращения строительства на метро «Театральная», но оно, вопреки предписаниям разных инстанций, после определенного затишья возобновилось. Выход из ситуации есть - принять Киевсоветом решение о создании охранной зоны памятника истории национального значения – здания Национального академического театра русской драмы им. Леси Украинки, что сделает невозможным скандальное строительство над куполом станции метро «Театральная», - заявил А.БРИГИНЕЦ.

По его словам, для завершения работы по созданию охранной зоны нужно лишь, чтобы исполнительный орган, наконец, передал соответствующий проект решения к Киевсовету, а депутаты его утвердили. “Вот и решение проблемы», - заверил А.БРИГИНЕЦ.

Депутат отметил, что проект решения «Зоны охраны памятника истории национального значения – здания Национального академического театра русской драмы им. Леси Украинки на ул. Б. Хмельницкого, 5, в Шевченковском районе г. Киева. Границы и режимы использования» уже согласован Главным управлением охраны культурного наследия КГГА и утвержден приказом Министерства культуры и туризма Украины от 13 декабря 2007 года. Кроме того, проект охранной зоны здания театра рассмотрело и приняло Главное управление градостроения, архитектуры и дизайна городской среды КГГА еще 28 февраля 2008 г.

Справка УНИАН. Уже 5 лет киевляне требуют отменить разрешение на строительные работы на улице Богдана Хмельницкого, 7, и ввести мораторий на застройку центра города.

В 2007 году строительство в районе станции метро "Театральная" было признано опасным для метро. После этого Киевсовет отменил свое предыдущее решение о землеотводе, но застройщик с этим не согласился и обжаловал его в суде.

Строительство возле ст. метро “Театральная” возобновилось в начале декабря 2010 года и продолжается круглосуточно.

8 декабря 2010 г. председатель КГГА А.ПОПОВ в интервью журналистам заявил, что намерен изучить конфликтную ситуацию со строительством возле станции метро “Театральная”.