В этом году не стоит ожидать значительных изменений на рынке недвижимости – эксперты

В этом году не следует ожидать каких-либо значительных изменений на рынке недвижимости, в целом ситуация будет похожа на прошлогоднюю.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам президент Союза специалистов по недвижимости Украины Александр РУБАНОВ.

Он также отметил, что 2010 год был одним из самых депрессивных на украинском рынке недвижимости. А.РУБАНОВ не исключил, что к весне рынок жилой недвижимости может просесть на 1,5-2%, однако с приходом весеннего сезона и оживления рынок может немного подрасти.

В целом, по его словам, ситуация в течение года будет оставаться практически неизменной. Он также спрогнозировал, что в ближайшие 1,5-2 года не следует ожидать полноценного банковского кредитования ипотеки.

По словам председателя национального совета Риелторской палаты Украины Александра БОНДАРЕНКО, депрессивные настроения на рынке недвижимости в первую очередь объясняются негативными ожиданиями относительно ухудшения общей экономической ситуации и условий работы, в частности в связи с принятием Налогового кодекса, у среднего класса, представители которого являются основными покупателями жилой недвижимости. Он также сообщил, что аналогичная ситуация наблюдается практически во всех регионах, в том числе и в таких крупных городах, как Донецк и Днепропетровск. Немногим лучше ситуация только в западных областях, где наблюдается незначительное оживление на рынке жилой недвижимости, связанное в первую очередь с поступлением денег от граждан Украины, работающих за рубежом.

А.БОНДАРЕНКО также довольно скептически оценил инициативы властей о сокращении количества разрешительных документов для постройки жилья. По его мнению, в тех условиях, в которых сегодня существует сектор недвижимости, вполне логично будет предположить, что через некоторое время количество необходимых для начала строительства жилья всевозможных документов и инструкций снова возрастет.