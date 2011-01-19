Половина долгостроев в Киеве может повторить судьбу «Элита-Центр» - эксперт

Из находящихся в Киеве долгостроев практически 50% могут повторить судьбу «Элита-Центр». Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам президент Союза специалистов по недвижимости Украины Александр РУБАНОВ. По его словам, ситуация сегодня представляется довольной плачевной, поскольку во многих случаях уже не найти ответственных за начатое строительство. «Тех людей, которые там были, их уже сейчас нет», - отметил А.РУБАНОВ.

По его словам, власти должны вмешаться в данную ситуацию, прежде чем приступать к другим реформам на рынке жилья.

Как сообщал УНИАН, по данным МВД, в результате строительной аферы «Элита-Центр», которая была раскрыта в феврале 2006 года в Киеве, пострадали 1 тыс. 760 человек. Всего у инвесторов мошенническим путем украдено более 100 млн. долл.