«Киевгаз» прекращает газоснабжение объектов «Киевэнерго»

Публичное акционерное общество «Киевгаз» начало прекращение транспортировки природного газа к объектам акционерной компании «Киевэнерго».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ПАО «Киевгаз», АК «Киевэнерго» до сих пор не имеет выделенных плановых объемов газа на январь.

«ПАО «Киевгаз» неоднократно официально предупреждало АК «Киевэнерго» о возможных негативных для столицы последствиях ее действий. Но «Киевэнерго» не отреагировала на предупреждения и требования срочно согласовать вопрос относительно получения объемов газа на январь с его поставщиком – ДК «Газ Украины» или же самостоятельно прекратить потребление газа на своих объектах», - сказано в сообщении.

При этом в пресс-службе отметили, что «Киевгаз» получило поручение НАК «Нафтогаз Украины» приостановить транспортировку газа тем потребителям, которые не имеют выделенных поставщиком плановых объемов газа. Также все газораспределительные компании должны осуществлять подачу газа населенным пунктам через ГРС в пределах выделенных поставщиками плановых объемов.

Под давлением указанных обстоятельств 19 января ПАО «Киевгаз» начало прекращение транспортировки природного газа к объектам АК «Киевэнерго». «В то же время «Киевгаз» продолжает требовать от «Киевэнерго» вернуться в правовое поле», - отметили в пресс-службе ПАО.

Сейчас действия «Киевгаза» направлены на то, чтобы те потребители столицы, которые имеют выделенные им объемы газа на январь, не пострадали из-за действий АК «Киевэнерго», заверили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-службы ДК «Газ Украины», по состоянию на 18 января долг столичной энергокомпании АЭК «Киевэнерго» за потребленный газ составляет 1,25 млрд. грн.

В ДК «Газ Украины» отметили, что плановые объемы природного газа выделяются в соответствии с уровнем оплаты теплопроизводителями стоимости потребленного природного газа.

Справка УНИАН. Согласно требованиям Закона Украины от 08.07.2010 г. №2467-VI «О принципах функционирования рынка природного газа» и постановления Кабинета министров Украины от 27.12.2001 г. №1729 «Об обеспечении потребителей природным газом», поставки природного газа осуществляются при условии его стопроцентной оплаты.

Согласно положениям Закона Украины от 02.06.2005 г. №2633-IV «О теплоснабжении», ответственность за теплоснабжение в регионах возложена на органы местного самоуправления.