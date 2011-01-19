В Киеве установлена скрытая пеня на ЖКУ – Блок Кличко

В Блоке Виталия Кличко заявляют, что установление повышенных тарифов на жилищно-коммунальные услуги для киевлян, которые оплачивают их после 20 числа, является скрытой пеней.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Блока Кличко.

“Таким образом столичная власть пытается отвлечь внимание от необоснованного повышения тарифов и вводит людей в заблуждение”, - убеждены представители политической силы.

“Более того, эта пеня даже выше общепринятой – 10% вместо 3%. Например, стоимость отопления для таких потребителей, которые не успели заплатить до 20 числа, составляет 3,10 грн./м2. Между тем, все другие будут платить по 2,91 грн./м2», - отмечается в сообщении Блока Кличко.

Представители блока считают неприемлемым такой подход столичной власти к борьбе с неплательщиками за коммунальные услуги.

«А учитывая, что малообеспеченные граждане часто не могут своевременно оплатить услуги ЖКХ, получится, что в очередной раз бедные заплатят за богатых», - добавляют в Блоке Кличко.

В политической силе убеждены, что установление размера жилищно-коммунальных тарифов в зависимости от того, когда их вносят люди – до 20 числа каждого месяца или после – противоречит отечественному законодательству.

В блоке отмечают, что закон о жилищно-коммунальных услугах и постановления Кабмина четко устанавливают процедуру формирования тарифов.

«Эта процедура не предусматривает никакого отличия в тарифах для тех, кто платит до или после 20 числа. Более того, такого отличия нет ни по какому признаку. Поэтому тариф для населения должен быть одинаковым для всех», - заявляют в Блоке Кличко.