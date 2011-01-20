На реконструкцию харьковского стадиона «Металлист» в п.г. потрачено около 207 млн.грн.

В 2010 году на реконструкцию стадиона «Металлист», который готовится к приему финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года, потрачено 206,7 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе группы DCH, которая является генеральным инвестором подготовки Харькова к Евро-2012.

По данным пресс-службы холдинга, в прошлом году удалось удовлетворить большую часть дополнительных требований УЕФА, выдвинутых к спортивным аренам. В частности, были обустроены три дополнительных эвакуационных выходов на Северной и Восточной трибунах, построено четыре наружные эвакуационные лестницы (на Северной и Южной трибунах), в чаше стадиона расширены 13 существующих лестничных спусков и сооружены 20 дополнительных новых спусков, а также переделаны ступеньки с допуском УЕФА.

Кроме того, сообщает пресс-служба, для удобства зрителей были оборудованы дополнительные туалеты на первом этаже Западной, Восточной и Северной трибун. Также было полностью заменено футбольное поле, включая газон, систему дренажа и полива, реконструированы тренерская комната и кабинет физиотерапии, завершено обустройство позиций для флеш-интервью, а также комнаты допинг-контроля, медицинской комнаты для игроков, коридора для прессы. В целом объем финансирования работ на ОСК «Металлист» в 2010 году составил 206,7 млн грн. Около 40% этой суммы выделил частный инвестор - владелец холдинга DCH Александр ЯРОСЛАВСКИЙ.

В пресс-службе сообщили, что в 2011 году предстоит завершить ряд работ по модернизации арены, которые позволят стадиону полностью соответствовать требованиям УЕФА и принять в 2012 году матчи европейского футбольного первенства. В частности, необходимо завершить обустройство туалетов и пунктов питания на Северной и Южной трибунах, создать комнаты операционного управления и видеонаблюдения стадиона, а также комнаты для стюардов на втором этаже Восточной трибуны. Кроме того, планируется внедрение IT-систем и системы наружного и внутреннего видеонаблюдения и решение вопроса внешнего и внутреннего электроснабжения стадиона.

Справка УНИАН. Группа DCH с 2007 года реализует Комплексную программу подготовки Харькова к Евро-2012. Программа включает реконструкцию ряда объектов спортивной инфраструктуры города (в частности, и стадион «Металлист») и международного аэропорта «Харьков».