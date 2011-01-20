Киевская "первичка" в 2010 году подешевела на 13% – эксперт

Средняя стоимость квартир на первичном рынке жилья Киева в 2010 году снизилась на 13% – до 12972 грн./кв. м.

Об этом сообщает информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

Аналитики издания отметили, что с марта 2010 года на первичном рынке недвижимости наблюдалась ценовая стагнация, поскольку изменение средней цены предложения не превышало показатель погрешности (±2,4%).

В декабре относительно ноября 2010 года стоимость жилья эконом-класса снизилась на 1% – до 9769 грн./кв. м; бизнес-класса – на 1,5%, до 14118 грн./кв. м; премиум-класса – на 2,5%, до 21538 грн./кв. м.

Доля квартир, впервые выставленных на продажу, в декабре составила 13% от общего объема предложения. Средняя цена предложений «новых» квартир в новостройках Киева на 19,6% ниже средневзвешенной цены ноября и составляет 10493 грн./кв. м.

По данным портала, на декабрь 2010 года к продаже предлагались квартиры 58 операторами в 136 объектах. Более 50% (68 объектов) реализуемого на первичном рынке жилья запланировано к сдаче в 2011 году, введенные в эксплуатацию в 2008-2010 гг. составляют 40% (55 новостроек), в 2012 году – 10% (13 объектов).

В четвертом квартале 2010 года было введено в эксплуатацию более 13 новостроек в Киеве, а в более 11 новостройках проводились работы по вводу домов в эксплуатацию.

В четвертом квартале 2010 года заявленный ввод в эксплуатацию перенесли в 29 объектах на 1-3 квартала, из них 14 объектов эконом-класса, 11 – бизнесс-класса и 4 – премиум-класса.

Мониторинг рынка первичной недвижимости Киева осуществляет ИАП «Столичная недвижимость» ежемесячно на основании данных, предоставленных в отделах продаж инвестиционно-строительных компаний. В отчете проанализировано 136 объектов 58 компаний-операторов.