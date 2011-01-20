НКРЭ пересмотрела тарифы водоканалов для населения

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) пересмотрела тарифы ОАО «Киевводоканал» и еще 38 коммунальных водоснабжающих компаний, отпускаемых для бытовых абонентов.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение регулятор принял на сегодняшнем заседании.

В частности, с 1 февраля тариф «Киевводоканала» на холодное водоснабжение вырастет на 11% до 1,41 грн. (без НДС), тариф на водоотведение вырастет на 9,6% до 1,09 грн. с НДС.

Комиссия также пересмотрела тарифы еще 38 горводоканалов, ранее являвшихся лицензиатами Министерства жилищно-коммунального хозяйства. В частности, утверждены тарифы водоканалов Харькова, Львова, Одессы, Хмельницкого и других городов.

При пересмотре тарифов регулятор принимал во внимание расчеты, предоставленные самими водоснабжающими компаниями. Кроме того, в тарифе учтен рост стоимости электроэнергии с момента последнего пересмотра тарифа конкретного водоканала до января текущего года.

Новые тарифы компаний вступят в силу с 1 февраля.