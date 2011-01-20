Эксперт прогнозирует снижение ставок по ипотеке до 17-18%

Финансовый аналитик компании «Простобанк Консалтинг» Владимир ПАЮК прогнозирует снижение в этом году ставок по жилищной ипотеке на 1-2 процентных пункта - до 17-18%.

Об этом он сообщил в комментарии агентству УНИАН.

«Снижение может составить 1-2 п/п до конца года. Потому что на данный момент ставки по депозитам очень сильно упали с начала прошлого года. Но все-таки банки работают на разнице, и снижать ставки еще больше – не рентабельно. Один-два процентных пункта – это очень оптимистичный прогноз», - считает аналитик компании.

В.ПАЮК уточнил, что указанное снижение процентных ставок можно ожидать как на вторичном, так и на первичном рынке жилья.

«Возможно, на первичном рынке за счет того, что увеличится количество банков, выдающих ипотеку, ставка снизится чуть больше», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, средняя эффективная ставка ипотечного кредитования приобретения жилья на вторичном рынке Киева и Киевского региона в 2010 году снизилась на 7 процентных пункта – до 19,5-20% годовых в гривне. При этом средняя эффективная ставка ипотечного кредитования приобретения жилья на первичном рынке Киева и Киевского региона в 2010 году снизилась на 3,5 процентных пункта – до чуть более 19% годовых в гривне.