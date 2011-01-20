Ставка ипотеки на покупку жилья на первичном рынке снизилась на 3,5 пункта

Средняя эффективная ставка ипотечного кредитования приобретения жилья на первичном рынке Киева и Киевского региона в 2010 году снизилась на 3,5 процентных пункта – до чуть более 19% годовых в гривне.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил финансовый аналитик компании «Простобанк Консалтинг» Владимир ПАЮК.

По его словам, количество банков, выдающих ипотеку на приобретение квартир на первичном рынке, выросло в 2,8 раза – с 3-4 банков на начало 2010 года до 13-14 банков к концу года.

По состоянию на конец прошлого года, банки предлагали более 30 ипотечных программ для покупки жилья на первичном рынке Киева.

В.ПАЮК отметил, что в прошлом году появились предложения по кредитованию приобретения жилья на первичном рынке в целом, помимо программ по конкретным объектам, строительство которых кредитовали банки.

«Часть программ - под конкретные проекты, часть банков кредитует первичку, когда человек может сам выбрать себе жилье», - добавил он.

Финансовый аналитик компании уточнил, что средний срок кредитования составляет 10 лет, а первоначальный взнос – 40%.

По его данным, по состоянию на 17 января т.г., средняя эффективная ставка по потеке составляет 19,16%.