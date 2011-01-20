Ставка ипотеки на покупку жилья на вторичном рынке снизилась на 7 пункта

Средняя эффективная ставка ипотечного кредитования приобретения жилья на вторичном рынке Киева и Киевского региона в 2010 году снизилась на 7 процентных пункта – до 19,5-20% годовых в гривне.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил финансовый аналитик компании «Простобанк Консалтинг» Владимир ПАЮК.

«Условия кредитования достаточно существенно изменились на вторичном рынке, ставка упала более чем на 7 п/п», - сказал он.

По словам В.ПАЮКА, количество банков, выдающих ипотеку на покупку жилья на вторичном рынке, в прошлом году выросло в четыре раза – до 24-25 банков, а количество ипотечных программ увеличилось в шесть раз – до более 45 программ на конец 2010 года.

Он уточнил, что ипотеку выдают как крупные банки с иностранным капиталом, так и средние и небольшие банки.

В.ПАЮК отметил, что средний срок кредитования составляет 10 лет, а первоначальный взнос – от 50%.

По его данным, по состоянию на 17 января т.г., средняя эффективная ставка по потеке составляет 19,81%.

Аналитик компании добавил, что максимальная сумма кредитования на конец 2010 года составляла 450-1,5 млн. грн. (средняя максимальная сумма – 900 тыс. грн.).