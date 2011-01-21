Прокуратура направила в суд дело в отношении экс-мэра Ливадии

Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело по обвинению бывшего Ливадийского поселкового головы Анатолия МАМЫКИНА в незаконном выделении земельных участков на территории Ялтинского горно-лесного заповедника.

«Следственный отдел прокуратуры закончил расследование. Экс-мэр обвиняется в совершении действий по незаконному согласованию и принятию решений о выделении в собственность участков на территории заповедника. Противоправным изъятием почти одного гектара в границах объекта природно-заповедного фонда причинен ущерб государству на сумму 5,8 млн. грн.», - говорится в переданном УНИАН пресс-релизе надзорного ведомства Крыма.

А.МАМЫКИНУ также инкриминировано незаконное выделение по заниженной арендной ставке имущества ливадийского пляжа, чем причинен ущерб громаде в размере более 0,5 млн. грн.

На имущество обвиняемого, который находится под стражей, наложен арест.

Как сообщал УНИАН, А.МАМЫКИН был задержан милицией и прокуратурой в октябре 2010 года.